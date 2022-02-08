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Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Çorum ve Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat’ta Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil olacak mı?

Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullarda tatil habeleri gelmeye başlıyor. Soğuk hava yağışının etkili olduğu kar yağışı görülmeye başladı. O illerde yaşayan öğrenci ve veliler tatil haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?

Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

9 ŞUBAT'TA ÇORUM VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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