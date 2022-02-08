Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?