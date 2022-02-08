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Haberler Gündem Haberleri Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...

Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Kırşehir ve Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir’de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...

Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından kar tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. İşte, Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...

Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar yapılmaya başlandı. İşte, Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...

SICAKLIKLAR MARMARA VE EGE'DE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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