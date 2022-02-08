Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar yapılmaya başlandı. İşte, Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...