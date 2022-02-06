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Derya Büyükuncu hakkında soruşturma açıldı! Daimi hak mahrumiyeti cezası...

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Derya Büyükuncu hakkında soruşturma açıldı! Daimi hak mahrumiyeti cezası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yapılan skandal paylaşımlara yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya, daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

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