Rayan öldü mü, kurtarıldı mı? Geçtiğimiz salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verilmiş, Rayan bebeği kurtarmak için aralıksız çalışmalar yapılmıştı. 5 gün sonra düştüğü kuyudan çıkarılan Rayan bebek hakkında açıklama geldi. Peki, Rayan öldü mü? Fas'lı Rayan kurtarıldı mı? 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayan'ın son sağlık durumu nedir? İşte haberin detayları...

RAYAN BEBEK ÖLDÜ MÜ, KURTARILDI MI?

Kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde kuyudan çıkarılan Rayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Fas Kraliyet Jandarmasına ait ambulans helikoptere taşındı. Daha sonra helikopter ile hastaneye sevk edilen Rayan'ın vefat ettiği açıklandı.