Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan Başkan Erdoğan'la ilgili skandal paylaşım
Son dakika haberleri... Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'la ilgili skandal bir paylaşım geldi. Başkan Erdoğan'ın ''dua bekliyoruz'' sözlerine istinaden, ''"Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullanan Büyükuncu tepki gördü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yaptırdıkları Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Omicron varyantına yakalandıklarını belirten Erdoğan, hafif atlattıklarını, görevinin başında olduğunu ve dua beklediklerini açıkladı.
BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin pes dedirten bir paylaşım yaptı.
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