06 Şubat 2022, Pazar
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Yüzücü Derya Büyükuncu’dan skandal paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapmıştı. Büyükuncu'nun paylaşımına, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın sert tepki gösterdi.