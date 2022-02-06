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Yüzücü Derya Büyükuncu’dan skandal paylaşım

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Giriş: 06.02.2022 10:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapmıştı. Büyükuncu'nun paylaşımına, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın sert tepki gösterdi.
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