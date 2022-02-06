Yalova'da 3,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi | Son depremler
Son dakika haberine göre: Yalova'da saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre İstanbul, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan edinilen bilgiye göre, saat 15.07'de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde hafif şekilde hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.
SON DEPREMLER
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2022.02.06 15:07:52 40.4570 28.9952 2.8 -.- 4.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.02.06 14:25:30 36.7108 30.5418 16.1 -.- 1.4 -.- GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2022.02.06 12:53:43 38.0730 27.4773 5.4 -.- 2.2 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 12:06:16 34.2995 23.8898 5.0 -.- 2.8 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 10:22:24 38.9557 42.0085 4.1 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.02.06 09:45:48 40.1590 41.3132 14.8 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2022.02.06 08:33:11 38.8100 42.4368 8.0 -.- 1.8 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.02.06 07:06:44 36.8435 28.0357 6.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:53:35 38.0618 27.4838 5.1 -.- 2.0 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:45:54 37.6997 26.0282 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:30:48 38.8882 43.5238 7.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.02.06 06:19:33 38.3112 42.3853 5.3 -.- 1.5 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.02.06 06:12:16 37.7002 25.9883 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:05:41 38.0748 27.4793 8.8 -.- 2.5 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:05:06 39.4853 27.9513 3.7 -.- 1.6 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2022.02.06 05:13:09 37.7572 25.8855 29.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 05:09:05 37.2173 34.6240 5.0 -.- 1.9 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.02.06 04:40:34 36.0403 29.1558 16.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
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