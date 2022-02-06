CHP'nin 'prestij' projesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı: Boşa harcanmış milli servet!
Son dakika haberi... CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 seçimlerinde prestij projem diyerek vaatte bulunduğu Yıldıztepe, 7 buçuk yılın ardından sadece ilk etabı tamamlandı. Bursalıların yıllardır beklediği proje, hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Vatandaşlar 'ucube' yakıştırması yaparken, "Boşa harcanmış milli servet" yorumları da geldi.
Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi.
Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti. Ancak o proje aradan geçen 7.5 yıla rağmen tamamlanamadı.
PROJESİYLE HİÇ ALAKASI YOK
Projenin ilk etabının bittiğini açıklayan Türkyılmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılışa hazırlanıyor. Ancak kamuoyuna tanıtılan ilk etap, kentte büyük şaşkınlık ve hayal kırıklına neden oldu.
Proje görselleriyle hiç ilgisi olmayan tesisler, Mudanyalılar tarafından "ucubeye" benzetildi. Estetikten uzak, kullanışsız ve kötü mimarisi ile ön plana çıkan kafe, restoran ve sosyal tesis binaları için, "Boşa harcanmış milli servet" yorumları yapıldı.
DENİZ DEĞİL DUVAR MANZARASI
Türkyılmaz, Marmara Denizi'ne hakim bir tepede inşa ettirdiği tesisleri deniz manzarasından mahrum bıraktı. Tesisler denize paralel bir şekilde inşa edildi.
Vatandaşların, deniz manzarası eşliğinde güzel vakit geçirmesini amaçlayan tesislere gidecek olanlar karşılarında binalardan başka bir şey göremeyecek.
"YILDIZTEPE'Yİ PERİŞAN ETTİNİZ"
Şok etkisi yaratan tesislere Mudanya Belediye Meclis üyelerinden de tepki yağdı. MHP'li Belediye Meclis üyesi ve grup sözcüsü Bülent Erden, "Yıldıztepe'nin muhteşem atmosferi, akıllara ziyan bu mimari projeyle ancak bu kadar perişan edilebilirdi. Yapımı yılan hikayesine dönen prestij projeniz bu muydu" diyerek tepkisini dile getirdi.
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