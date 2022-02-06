İsrail ile yeni yol haritası! Özel temsilciler atanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye ziyareti için mart ayı ortalarını işaret etti. Herzog'un ziyareti öncesi iki ülke tarafından özel temsilciler atanarak ön çalışma gerçekleştirilecek. Atanacak özel temsilci için daha önce Tel Aviv'de görev yapan veya İbranice bilen isimler üzerinde durulduğu ifade ediliyor.