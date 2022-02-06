Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-20 Operasyonu Mardin’de başladı! 585 personel katılıyor

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri Ara-Bul-Yok Et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde "Eren Kış-20 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Er Harun Kahya" Operasyonu başlatıldı.