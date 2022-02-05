CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ilçeyi haraca bağlamış! Rüşvet çarkını tek tek anlattı
Son dakika haberine göre: Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde hizmet alım ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet almak iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın suç dosyası kabarık çıktı. Cuma günü akşam saatlerinde belediyede gözaltına alınan Başkan Balkan’ın inşaat, imar ve yapı ruhsatı için Küçükkuyu’yu adeta haraca bağladığı ileri sürüldü.
Küçükkuyu Beldesi'nde 2017 yılında 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 ihalenin, pazarlık usulüyle önceden belirlenen firmaya verildiğinin ortaya çıkmasının ardından hakkında kamu davası açılan CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Başkan Balkan ve beraberindeki 2 memurun Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı tarafından uzun süredir yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet almak ve imar yolsuzlukları iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.
RÜŞVET ÇARKINI ANLATTI
Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı, Küçükkuyu Belediyesi'nde yaşanan imar yolsuzluklarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Küçükkuyu Beldesi'nde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesine başvurdu. Küçükkuyu'da devam eden inşaatı için yapı ruhsatı almak için Fen İşleri Müdürlüğü'ne başvurduğunu söyleyen Kamuran T. Belediyede dönen rüşvet çarkının detaylarını en ince ayrıntılara kadar anlattı.
"BAŞKAN HER ŞEYİ BİLİYORDU"
Kamuran T. İfadesinde yapı ruhsat çıkarma işlemleri sırasında Belediye Fen İşleri Müdürü Metin E. ile tanıştığını, kısa sürede arkadaş olduklarını, Metin E.'in ruhsat işleri için kendisinden farklı dönemlerde para aldığını söyledi. Kamura T. ifadesinde bu işlemlerin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü.
DOSYALARA EL KONDU
Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlamalarıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü Metin E. ve Musa Ö akşam saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediyede soruşturmada adı geçen yüzlerce dosyaya el kondu.
4 İHALEYE FESAT KARIŞTIRMIŞLAR
Küçükkuyu Belediyesi'ne 2017 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörünce yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan olayda ise, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı belirlendi. İddiaya göre belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ancak ihalenin rekabet ortamında gerçekleştiği izleniminin verilmek istenmesi nedeniyle ihaleyi kazanan şirketin güdümündeki uydu firmalara davet gönderildiği ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde; Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi.
EŞİNİN ÖZEL ARACININ YAKITI BELEDİYEDEN
Öte yandan Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın belediyeyi adeta çiftliği gibi kullandığı ortaya çıkmıştı. 2018 yılında Belediye Başkanı Balkan'ın eşi Cengiz Balkan'ın özel aracının mazot faturasının belediyeye yazıldığı tespit edilmişti.
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