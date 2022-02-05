CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ilçeyi haraca bağlamış! Rüşvet çarkını tek tek anlattı

Yapılan incelemelerde; Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi.