CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu defa Murat Ongun'u yalanladı
Son dakika haberine göre: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma akşamı katıldığı canlı yayında kendisine yönelik suikast iddiaları olduğunu ancak İçişleri Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığını iddia etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, iddiaların gündeme geldiği dönemde resmi makamlar tarafından uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.
DEAŞ sorumlusu Kasım Güler'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yönelik suikast planı yaptıklarını belirten İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişim kurmadığını iddia etti.
Suikast planının vahimliğini anlatan İmamoğlu, "Bu ortamda İmamoğlu'nun etrafındaki insanları da mı düşünmüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NU BU DEFA KENDİ SÖZCÜSÜ YALANLADI
Geçtiğimiz yıl da İmamoğlu'na DEAŞ tarafından suikast yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş, iddialar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.
Ongun paylaşımında, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
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