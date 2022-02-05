Kemal Kılıçdaroğlu şehitleri istismar etmeye kalktı! Ailelerden sert tepki: Bizi alet etmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında ve katıldığı bir TV programında şehitler üzerinden istismar siyaseti yaptı. 2014 yılında şehit olan korucu Osman Talayhan'ın annesinin gönderdiği ileri sürülen mektubu okuyan Kılıçdaroğlu, şehit annesine 281 lira 03 kuruş aylık ödendiğini ve şehidin 11 çocuğunu bu parayla geçindirmeye çalıştığını söyledi. SABAH yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu'nun şehit maaşının sadece anneye düşen kısmını gündeme getirdiği tespit etti. 2014 yılında Mardin'de EYP'nin patlaması sonucu şehit olan korucu Osman Talayhan'ın anne-babasının yanı sıra ölen iki eşinden 12 çocuğu olduğu, bunlardan birinin öldüğü için 11'ne maaş bağlandığı ve devletin her ay toplam 9 bin lira 107 kuruş maaş ödemesi yaptığı anlaşıldı. Şehidin ailesine İçişleri Bakanlığı tarafından da 88 bin 596 TL tazminat ödenmiş.

Kılıçdaroğlu'nun bunları görmezden gelmesinin altında, yine bir algı operasyonunun yattığı kaydedildi.