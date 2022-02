Kemal Kılıçdaroğlu şehitleri istismar etmeye kalktı! Ailelerden sert tepki: Bizi alet etmesin

ŞEHİDİN AİLESİNE 281 LİRA DEĞİL 9 BİN LİRA ÖDENİYOR

Osman Talayhan, Korucu olarak görev yaparken 24 Mart 2014'te Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 1 km uzaklıkta EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Şehit Talayhan iki evlilik yapmış eşlerinin ikisi de vefat etmişti. Bu evliliklerinden toplamda 12 çocuğu oldu. Çocuklarından biri 2006'da vefat etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre Şehit Korucu Talayhan'ın annesi Berfi Talayhan ve babası Hüseyin Talayhan her biri 368,01 TL şehit maaşı alıyor. Şehidin 11 çocuğuna da toplamda her ay 8 bin 366 TL maaş ödeniyor. Şehidin anne- babası ve çocuklarının her ay düzenli olarak devletten aldıkları şehit maaşları toplamda 9 bin 107 lira 42 kuruş. Öte yandan şehit Talayhan'ın ailesine İçişleri Bakanlığı tarafından da 88 bin 596 liralık şehitlik tazminatı ödenmişti.