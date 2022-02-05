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Yargıtay polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı İsmail Çelik'e verilen cezayı onadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Yargıtay polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı İsmail Çelik’e verilen cezayı onadı

Kayseri’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak için iş yerine gelen polis memuruna otomobiliyle çarpıp kaçan, 20 gün sonra da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Edirne'de yakalanan iş insanı İsmail Çelik'e verilen 7,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

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