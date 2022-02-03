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CHP'li belediyeye FETÖ operasyonu! Kritik isim tutuklandı...

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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CHP’li belediyeye FETÖ operasyonu! Kritik isim tutuklandı...

Aralarında FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda firari CHP'li başkan yardımcısı Burçin Baykal da tutuklandı.

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