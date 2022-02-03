Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Gözaltındaki isimler hakkında karar

SECCAD YEŞİL İLE SERKAN DAKMAN ARANIYOR

Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler ilgili ise sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Pazartesi günü adliye sevk edilmiş ve gözaltı süreleri 4 gün uzatılmıştı. Şimdi gelen son dakika haberine göre; şüpheliler tekrardan gözaltı sürelerinin uzatılması için Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.