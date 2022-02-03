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Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Gözaltındaki isimler hakkında karar

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Gözaltındaki isimler hakkında karar

Son dakika haberleri... Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin tekrardan ek gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Beşiktaş eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tekrardan ek gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi.

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine adresi hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.

Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

SECCAD YEŞİL İLE SERKAN DAKMAN ARANIYOR

Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler ilgili ise sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Pazartesi günü adliye sevk edilmiş ve gözaltı süreleri 4 gün uzatılmıştı. Şimdi gelen son dakika haberine göre; şüpheliler tekrardan gözaltı sürelerinin uzatılması için Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

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