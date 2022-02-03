Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Gözaltındaki isimler hakkında karar
Son dakika haberleri... Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin tekrardan ek gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Beşiktaş eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tekrardan ek gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi.
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ÖNEMLİ GELİŞME
Saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine adresi hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.
Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.
SECCAD YEŞİL İLE SERKAN DAKMAN ARANIYOR
Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan isimler ilgili ise sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Pazartesi günü adliye sevk edilmiş ve gözaltı süreleri 4 gün uzatılmıştı. Şimdi gelen son dakika haberine göre; şüpheliler tekrardan gözaltı sürelerinin uzatılması için Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
- Regaip gecesi neler yapılır? 2022 Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...
- Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir?
- Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler! Diyanet Regaip Kandili ile ilgili Kur'an'da geçen ayetler nelerdir?
- 2022 Ocak ayı enflasyon yüzde kaç oldu? 2022 Ocak enflasyon düştü mü arttı mı?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okullar ne zaman tatil olacak?
- Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı
- Bugün kandil mi, ne kandili var? 3 Mart Perşembe Regaip Kandili bugün mü? Diyanet 2022 kandil günleri...
- Evde bakım maaşı yatan iller 3 Şubat! Şubat ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?
- Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?
- Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?
- 2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...