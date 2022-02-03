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Son dakika: Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Yunan komutana haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika: Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Yunan komutana haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler

Son dakika haberine göre Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı. Görüntülerin paylaşıldığı videoya, "Geldikleri gibi gittiler..." notu düşüldü.




Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİLER
Yunan sahil güvenlik botundaki ekipler, burası Yunan denizi diyerek Türk balıkçılarının teknesini batırmakla tehdit etti.

Korkutma politikasına boyun eğmeyen Türk balıkçılardan 'İlker Reis' Yunan komutana taviz vermeyip haddini bildirince ekipler dönüp gitmek zorunda kaldı.

YUNAN KOMUTAN BAŞA ÇIKAMADI
Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı.

Videonun altına, "Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi.

İlker Reis ile Yunan komutanının münakaşası sonrasında direndiğimizi görünce başa çıkamayıp kendi sularına çekildiler.

Geldikleri gibi gittiler..." notu düşüldü.

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