Son dakika: Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Yunan komutana haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
Son dakika haberine göre Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı. Görüntülerin paylaşıldığı videoya, "Geldikleri gibi gittiler..." notu düşüldü.
Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.
TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİLER
Yunan sahil güvenlik botundaki ekipler, burası Yunan denizi diyerek Türk balıkçılarının teknesini batırmakla tehdit etti.
Korkutma politikasına boyun eğmeyen Türk balıkçılardan 'İlker Reis' Yunan komutana taviz vermeyip haddini bildirince ekipler dönüp gitmek zorunda kaldı.
YUNAN KOMUTAN BAŞA ÇIKAMADI
Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı.
Videonun altına, "Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi.
İlker Reis ile Yunan komutanının münakaşası sonrasında direndiğimizi görünce başa çıkamayıp kendi sularına çekildiler.
Geldikleri gibi gittiler..." notu düşüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
- Regaip gecesi neler yapılır? 2022 Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...
- Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir?
- Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler! Diyanet Regaip Kandili ile ilgili Kur'an'da geçen ayetler nelerdir?
- 2022 Ocak ayı enflasyon yüzde kaç oldu? 2022 Ocak enflasyon düştü mü arttı mı?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okullar ne zaman tatil olacak?
- Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı
- Bugün kandil mi, ne kandili var? 3 Mart Perşembe Regaip Kandili bugün mü? Diyanet 2022 kandil günleri...
- Evde bakım maaşı yatan iller 3 Şubat! Şubat ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?
- Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?
- Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?
- 2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...