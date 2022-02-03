Son dakika: Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Yunan komutana haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler

YUNAN KOMUTAN BAŞA ÇIKAMADI

Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı.

Videonun altına, "Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi.