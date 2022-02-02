Rüşvetçi danışman skandalında yeni gelişme! ’Belediyeyle alakası yok’ yalanı elinde patladı

BELEDİYEDE AKTİF VE ETKİN BİR İSİM

Başkan Şahin'in göreve geldiği 2019 yılında İstanbul'dan getirttiği ekibin başında yer alan Selçuk Erdağı'nın belediyede oldukça baskın ve etkin bir isim olduğu ortaya çıktı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan geçmişe yönelik çok sayıda paylaşımda, Erdağı'nın belediye personelleriyle bir araya geldiği toplantılar ve bazı etkinlikler gibi birçok programa katıldığı anlaşıldı.

BAŞKAN YARDIMCILARINI İSTİFAYA KADAR GETİRDİ

Başkan Şahin, danışmanı Selçuk Erdağı'nı belediyede o kadar etkin bir hale getirdi ki, başkan yardımcılarının bile üzerinde yetkisi vardı. Öyle ki, başkan yardımcılarından Melek Mızrak Subaşı'nın, Semih Şahin'in, "Selçuk Erdağı'na danışılmadan hiçbir iş ve işlem yapılmayacak" talimatı sonrası istifa etmek istediği ortaya çıktı. Başkan Şahin'in Melek Mızrak Subaşı'nı istifadan güçlükle döndürdüğü öğrenildi.