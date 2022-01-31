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İstanbul Esenler'de can alan yangın!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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İstanbul Esenler’de can alan yangın!

İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenler'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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