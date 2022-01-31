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Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Regaip Kandili bu hafta mı?

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Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Regaip Kandili bu hafta mı?

Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili gecesi vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Üç Ayların başlamasından sonra ilk kandil mübarek Regaip Kandili olacak.Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Peki; Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? 2022 Regaip Kandili ne zaman, bu hafta mı? Regaip Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirerek mübarek Üç Ayların ilk günlerini huzurla idrak ediyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma

REGAİB NE DEMEK?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

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