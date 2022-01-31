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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40 sefer küfür ediyor diye hedef gösterdiği Nevzat Kanlı başkası çıktı

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun 40 sefer küfür ediyor diye hedef gösterdiği Nevzat Kanlı başkası çıktı

Cuhuriyet Halk Partsi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" dedi. Konuyla ilişkisi olmayan fakat isim benzerliği olan kişi açıklamada bulunarak mağdur olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Twitter hesabından bir video paylaşarak çeşitli açıklamalarda bulundu.




Kılıçdaroğlu videosunda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" dedi.




Kılıçdaroğlu'nun açıkça Nevzat Kanlı ismini sarfetmesinin ardından isim benzerliği yaşayan bir kişi mağdur oldu.




Mağdur adam bir mesaj paylaşarak "İyi akşamlar bütün sosyal medya kullanıcılarına buradan seslenmek istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir videoda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" ben hayatım boyunca Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini ne takip ettim ne küfür ettim. Ve "Son Laik Bükücü" denen hesap da bana ait değil. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra Twitter'da ailemin çocuklarımın çalıştığı işyerini sosyal medyada paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalıştılar. Ben bir moda evinde çalışan Twitter kullanmasını dahi doğru düzgün bilmeyen bir insanım. Çoluğumla çocuğumla mutlu bir hayat yaşayan bir insanım benim böyle şeylerle işim olmaz. Evet AK Partiliyim bununla da gurur duyuyorum ama ben Kılıçdaroğlu'na hayatım boyunca ne hakaret ettim ne küfrettim ne de ailesini hedef alacak bir hakarette bulundum. Bunu herkesin bilmesini istiyorum." dedi.

CHP'Lİ EREN ERDEM MAĞDUR ADAMI İFŞA ETTİ
CHP'li Eren Erdem Twitter'dan paylaşım yaparak Nevzat Kanlı olduğunu iddia ettiği mağdur kişinin fotoğraflarını da ifşa etti. Erdem attığı mesajda "Nevzat'cığım… An itibariyle nargile marpucu ağzında, bacak bacak üstünde, elinde telefon… Geç oldu artık, evine git iki gözüm… Biraz CMK, TCK çalış, ok"

EMRAH ATİLLA EREN ERDEM'İ YALANLADI
Öte yandan Emrah Atilla da Eren Erdem'in iddialarını yalanlayarak kendisini hedef göstermesine tepki gösterdi. Atilla şunları söyledi:
1. Yıllardır ilişkilendirmediğiniz hesap kalmadı.Bu da yalan.




1. Yıllardır ilişkilendirmediğiniz hesap kalmadı.Bu da yalan.




2. Size kendi hesabımdan yazamayacağım hiçbir şey yok.




3. Yalan söyleyerek hedef göstermelerin kaynağı önce FETÖ'cü kaçaaatolduson'du şimdi de CHP oldu. Asıl ilişki ağı burada.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ’’troll’’ videosu ile kendini ele verdi!

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