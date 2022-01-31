FETÖ taktiği yine mi devreye sokuluyor? Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiası çöktü, CHP neden sessiz?

"TÜRKİYE'YE DERS VERMEYE KALKIYORLAR"

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı:

"Hukuki anlamda şunun ifade edilmesi zorunlu. Eleştiri hiçbir zaman hakareti içermez. Ya da değişik bir ifadeyle ifade özgürlüğünden hakaret eden insan yararlanmaz. Bu dünyanın bütün ülkelerinde böyle. Avrupa'da da Amerika'da da bu şekildedir. Ama Türkiye'de maalesef hakaret edenler bu şekilde ifade ediyorum ve ifade özgürlüğünden yararlanmak istiyorum ya da bu ifade özgürlüğüdür şeklinde açıklamalar yapılıyor.