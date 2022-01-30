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Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ile açılışa katılması tepki çekti

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ile açılışa katılması tepki çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda kameralar önünde bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile birlikte bir açılışa katıldı. Açılışta kameralara gülümseyerek poz veren ikili birlikte kurdele kesti. Kılıçdaroğlu’nun Türkkan’ın bu pozları büyük tepkiye neden oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu ile Türkkan'ın birlikte kurdele kestiği görüldü

O anlar herkes tarafından tepkiyle karşılandı.

TÜRKKAN, ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SAVURMUŞTU

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.

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