Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ile açılışa katılması tepki çekti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda kameralar önünde bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile birlikte bir açılışa katıldı. Açılışta kameralara gülümseyerek poz veren ikili birlikte kurdele kesti. Kılıçdaroğlu’nun Türkkan’ın bu pozları büyük tepkiye neden oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Çekilen görüntülerde Kılıçdaroğlu ile Türkkan'ın birlikte kurdele kestiği görüldü
O anlar herkes tarafından tepkiyle karşılandı.
TÜRKKAN, ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SAVURMUŞTU
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.
Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.
Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
- 15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?
- Hesaplara ekstra 850 lira ödeme! Asgari ücrete vergi istisnası ile değişti! Yeni hesaplamalar kuruşu kuruşuna listelendi...
- 15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...
- Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
- Tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?
- Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?