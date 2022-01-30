Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ile açılışa katılması tepki çekti

TÜRKKAN, ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER SAVURMUŞTU

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.