Lütfü Türkkan ortadan kayboldu! Meral Akşener konuşma yasağı mı getirdi?

AKŞENER ARKASINDA DURDU

Milletvekilliğinden istifa etmesi yönünde ve partisinin de ihraç yönünde bir karar alması gerektiği değerlendirmeler vardı. Ancak bu çağrıların İP cephesinde bir karşılık bulmadığını söyleyebiliriz. İP Genel Başkanı Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın arkasında durdu.

Millet İttifakı ortağı CHP'den de yine Türkkan'a destekler geliyor. Bu süreçte çok üzerine gidildiğini düşünüyor CHP. Zaten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olayı provokasyon olarak değerlendirmişti.