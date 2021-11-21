Meral Akşener şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı korumaya devam ediyor: Olay provokatif
Son dakika haberleri...İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit kardeşine küfretmesi tepkilere sebep olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkkan'a sahip çıkarak olayı provokasyon olarak nitelemişti. Akşener'in skandalı sahiplenmesi ve Lütfü Türkkan'ı korumaya çalışmasına başta Başkan Erdoğan olmak üzere vatandaşlar da sert tepki göstermişti. Skandalı sürdüren Akşener CHP'nin kanalı Halk TV'ye verdiği röportajda Lütfü Türkkan'ı nasıl aklarımın derdine düşerek olayı 'provokatif' olarak nitelemeyi sürdürdü. İşte detaylar...
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan 5 Kasım'da Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti.
Türkkan'ın rezilliğine tepkiler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'a sahip çıkarak olayı provokasyon olarak niteledi.
AKŞENER'İN SKANDAL AÇIKLAMLARI
Akşener olay yaşandıktan sonra TBMM'de yaptığı konuşmada şu skandal ifadelerle Türkkan'a arka çıktı:
"Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz."
"PORNOCU YAVŞAK"
Akşener sınırı aşıp şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Lütfü Türkkan'ı aratmayan sözler sarfederek, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.
Akşener'i skandalı sahiplenmesine ve Lütfü Türkkan'ı korumaya çalışmasına başta Başkan Erdoğan ve vatandaşların sert tepkisini çekti.
AKŞENER 'LÜTFÜ'YÜ NASIL AKLARIM'IN DERDİNE DÜŞTÜ
Skandalı sürdüren Akşener CHP'nin kanalı Halk TV'ye verdiği röportajda Lütfü Türkkan'ı nasıl aklarımın derdine düşerek olayı 'provokatif' olarak nitelemeyi sürdürdü.
"OLAY PROVOKATİF"
Akşener verdiği röportajda gezilerinde yaşanan olaylara ilişkin "iktidarı rahatsız ettiği için provokasyon yapmaya başladılar" iddiasında bulunurken, Lütfü Türkkan olayına ilişkin isim verilmeden "Son karşılaştığınız vakaların aslında provokatif olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla yeni bir skandala imza attı.
Akşener, "Tabii çoğu öyle. Derdi olan insan gelir, söyler. Oysa yüksek sesle bağırarak konuşuyor bu tip arkadaşlar. En azından "buyur kardeş" denildiğine inanıyorum. Arkadaşlarıma sıkı şekilde ricada bulunduk. "Ne söylerlerse söylesinler kafanızı çevirin" dedim." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lütfü Türkkan'a ve ona sahip çıkan Meral Akşener'e sert tepki göstermişti.
Lütfü Türkkan'ın parlamentoda yer almaması gerektiğini belirten Erdoğan geçtiğimiz hafta Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Akşener'e şu sözlerle yüklenmişti:
"BUNDA NE EDEP VAR NE ADAP VAR"
"Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İYİ Partinin başındaki kadın. Kardeşlerim bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak, başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya. Bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim."
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