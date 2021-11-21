Meral Akşener şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’ı korumaya devam ediyor: Olay provokatif

"OLAY PROVOKATİF"

Akşener verdiği röportajda gezilerinde yaşanan olaylara ilişkin "iktidarı rahatsız ettiği için provokasyon yapmaya başladılar" iddiasında bulunurken, Lütfü Türkkan olayına ilişkin isim verilmeden "Son karşılaştığınız vakaların aslında provokatif olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla yeni bir skandala imza attı.

Akşener, "Tabii çoğu öyle. Derdi olan insan gelir, söyler. Oysa yüksek sesle bağırarak konuşuyor bu tip arkadaşlar. En azından "buyur kardeş" denildiğine inanıyorum. Arkadaşlarıma sıkı şekilde ricada bulunduk. "Ne söylerlerse söylesinler kafanızı çevirin" dedim." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lütfü Türkkan'a ve ona sahip çıkan Meral Akşener'e sert tepki göstermişti.

Lütfü Türkkan'ın parlamentoda yer almaması gerektiğini belirten Erdoğan geçtiğimiz hafta Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Akşener'e şu sözlerle yüklenmişti:

"BUNDA NE EDEP VAR NE ADAP VAR"

"Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İYİ Partinin başındaki kadın. Kardeşlerim bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Ne olacak, başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya. Bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız? İnşallah Haziran 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim."