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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Turkovac paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Turkovac paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından Turkovac ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca yaptığı paylaşıma "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim Turkovac diye yüksek sesle söyleyin" notunu ekledi.

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