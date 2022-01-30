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Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanacağı tarih belli oldu. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı Beştepe'de toplanacak. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısının gündem maddeleri ise merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dış politika gündemi ile toplanacak. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

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