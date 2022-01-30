Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı Beştepe'de toplanacak. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısının gündem maddeleri ise merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi dış politika gündemi ile toplanacak. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?