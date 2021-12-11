CHP Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı?
Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla mitinglere başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır programını iptal etti. Gerekçe olarak da ‘geniş zaman’ vurgusu yapıldı. İttifak ortağı İYİ Parti ise şehit yakınına çok ağır şekilde küfür eden “Lütfü Türkkan” sessizliğine gömüldü. Peki CHP gerçekte Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Kılıçdaroğlu Türkiye’den neyi gizlemeye çalışıyor? Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı? Şehit yakınına küfreden türkkan'a konuşma yasağı mı getirildi? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi değerlendirdi.
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş'in açıklamaları:
"(CHP'nin iptal edilen Diyarbakır ziyareti) CHP'nin açıklamalarına bakıldığı zaman 'geniş zaman' vurgusu yapılıyor ama kulislere bakıldığı zaman aslında HDP ve Millet İttifakı arasında yürüyen işbirliğine zarar gelme endişesi. Millet İttifakı partileri Diyarbakır annelerini görmezden geliyor.
Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu orada nöbet tutan anneleri ziyaret etmediğinde ulusalcı, Atatürkçü ve milliyetçi seçmen kitlelerine yönelik olarak izah edemeyeceği durumlar ortaya çıkacak. Burada bir çıkış yolu arıyorlar. HDP ile müzakere ederek çıkış yolu arayacaklar. HDP ve İYİ Parti arasındaki ilişki nedeniyle nasıl bir dil kullanacakları endişesi var.
Millet İttifakı'nda aday belirleme sürecinde CHP ve İYİ Parti arasında alttan alta yürüyen bir rekabet söz konusu. Bunlar kamuoyuna da yansımaya başladı. Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti'den çok önemli bir direnç söz konusu. Burada bir yol kazasına uğramamak için CHP'nin Diyarbakır mitingini iptal ettiğini mümkün.
(Lütfü Türkkan sessizliği) İYİ Parti'nin bundan sonra bir adım atacağını sanmıyorum. Lütfü Türkkan'ın bu olaydan öncede bir çok hadisesi var. O süreçlerde de hiçbir adım atılmadı."
AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi sözleri:
"CHP'nin Diyarbakır mitingini iptal etmesi bana göre üst aklın verdiği bir tavsiyedir. Meclis'te CHP, İYİ Parti ve HDP'nin görünür bir ittifakı söz konusu. Bunlar bir araya gelip konuşuyorlar ama bir şey üretemiyorlar. Üretme kalkışsalar bile başarılı olamıyorlar.
Mersin mitingini allayıp pullamaya kalktılar ama 6-7 parti bir araya gelip alanı dolduramadılar. Diyarbakır'da bir araya gelmek istemiyorlar. Diyarbakır'da alan üstünlüğü HDP'de olacak bu fotoğrafı vermek istemiyorlar. Tüm Türkiye'ye birlikteliklerini görmek istemiyorlar. CHP'nin HDP ile birlikte bir gelecek kurduklarını herkes biliyor.
Bunu gizlemek istemelerinin nedeni ise Atatürk'ün kurduğu partinin tabanıdır. Bundan çekindikleri için bu kareyi aleni şekilde vermek istemiyorlar. Bunların başarılı olacaklarına asla inanmıyorum.
(Bütçe görüşmeleri) Eğer Türkiye'de iktidara talipseniz ona göre hareket etmeniz gerekir. Bütçeler siyasi partilerin vizyonudur. Enflasyon anlamında dünyada küresel bir sıkıntı var. Bizi eleştiriyorlar ki eleştirmeleri de lazım ama bir önerileri yok. Biz pandemiye rağmen ekonomik büyüme gerçekleştirdik."
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