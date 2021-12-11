CHP Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Türkkan’ın dokunulmazlığı kalkacak mı?

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi sözleri:

"CHP'nin Diyarbakır mitingini iptal etmesi bana göre üst aklın verdiği bir tavsiyedir. Meclis'te CHP, İYİ Parti ve HDP'nin görünür bir ittifakı söz konusu. Bunlar bir araya gelip konuşuyorlar ama bir şey üretemiyorlar. Üretme kalkışsalar bile başarılı olamıyorlar.