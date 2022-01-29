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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ece Erken'in 'ambulans geç geldi' iddiasına yalanlama! Açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ece Erken’in ’ambulans geç geldi’ iddiasına yalanlama! Açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin eşi sunucu Ece Erken’in ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ambulans 7 dakika 43 saniyede olay yerine, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi. Öte yandan cinayetle ilgili gözaltına alınanların sayısı da 11'e yükseldiği bildirildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki göstermişti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: KONU TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR
Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."

'AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE OLAY YERİNE ULAŞTI'
Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.


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