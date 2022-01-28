Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü avukatın cenazesi, memleketi Rize'ye getirildi. Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Ece Erken, gözyaşlarına boğuldu. Elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile gelen Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek ağladı.