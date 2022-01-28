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Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü avukatın cenazesi, memleketi Rize'ye getirildi. Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Ece Erken, gözyaşlarına boğuldu. Elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile gelen Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek ağladı.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:04
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Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

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Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

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Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

'ACIMIZ BÜYÜK'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

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Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesinde çekiler kareler yürek parçaladı

'ÇOK ERKEN GİTTİ'

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.