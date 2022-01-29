29 Ocak 2022, Cumartesi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den duygusal veda: Evlatlarımın babası…
Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende ailenin yanında olan eski eşi Benan Kocadereli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Kocadereli, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun." dedi.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 10:43
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