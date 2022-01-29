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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende ailenin yanında olan eski eşi Benan Kocadereli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Kocadereli, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun." dedi.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 10:43
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

Suikaste kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na eski eşi Benan Kocadereli duygusal bir vedada bulundu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

Cenazeye eski eş Benan Kocadereli de katılmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’den duygusal veda: Evlatlarımın babası…

"NURLAR İÇİNDE UYUSUN"

İki kızının annesi olan Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: