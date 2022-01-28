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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde olayın kendilerine kod adı Drej olan 27 yaşındaki Ali Y. 'nin yeğeni olarak tanıtan infaz timi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Öte yandan ünlü avukatın ortağı avukat Süleyman Canacankatan da 1 hafta önce kabusu yaşadı. İstanbul Başakşehir'de avukat Süleyman Canacankatan evlerine giren iki hırsız ile aralarında silahlı çatışma yaşandı. Bu iki olayın birbiriyle bağlantığı olabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 13:08
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

Önceki gün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can B. ve Gökhan K. olduğu öğrenilirken, Ali Y., Kadir Y., Seccad Y., Serkan D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

35 BİN LİRA FARK İÇİN ÖLDÜRDÜLER
Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde ifadesine başvurulan ve Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili olan Suphi M., gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan K. ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan K.'nın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Gökhan K. kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi

Bu konuşmaların ardından hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Y.' nin de kendisini araştırdığını söyleyen Suphi M. kendisini Ali Y.'nin (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Y.'nin çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Suphi M., Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.