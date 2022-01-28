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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurşun yağmuruna tutuldu! Bir hafta önce çatışmaya girmişti! İşte o infaz timi
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde olayın kendilerine kod adı Drej olan 27 yaşındaki Ali Y. 'nin yeğeni olarak tanıtan infaz timi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Öte yandan ünlü avukatın ortağı avukat Süleyman Canacankatan da 1 hafta önce kabusu yaşadı. İstanbul Başakşehir'de avukat Süleyman Canacankatan evlerine giren iki hırsız ile aralarında silahlı çatışma yaşandı. Bu iki olayın birbiriyle bağlantığı olabileceği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.01.2022 13:08Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 13:08