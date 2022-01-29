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Son dakika: Hava ulaşımına kar engeli! THY’nin İstanbul- New York uçuşları iptal edildi

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika: Hava ulaşımına kar engeli! THY’nin İstanbul- New York uçuşları iptal edildi

Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları, İstanbul’dan New York’a yapacağı seferleri, ABD’deki yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

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