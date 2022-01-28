Son dakika: Arnavutköy’de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul'da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemiş ve bir çok yere ulaşım adeta imkansız hale gelmişti. Olumsuz hava koşullarının ardından yapılan çalışmalarla birçok noktadan karlar temizlenerek yollar yeniden açılmıştı.