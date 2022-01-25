Yolda kalan İETT aracının imdadına halk yetişti
Üsküdar’da yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünün yardımına otomobil sürücüsü yetişti. İETT otobüsüne halat ile otomobilini bağlayan vatandaş, yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Yolda kalan otobüsü gören bir sürücü ise ilginç bir çözüme imza attı. Otomobilini halat ile İETT otobüsüne bağlayan sürücü, karlı yolda kalan otobüsü çekti.
Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. Otomobilin İETT otobüsünü halat ile çektiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...
- Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Gomis Galatasaray'a transfer olacak mı? Al-Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması
- Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek?
- Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?
- Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...
- İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? Son durum....
- THY son dakika: İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul Havalimanı uçak seferleri saat kaçta açılacak?
- 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?