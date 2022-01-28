28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile görüştü

Son dakika haberine göre Resmi ziyareti kapsamında Sri Lanka’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile görüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA