İETT otobüsleri rekor kırdı! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.