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İETT otobüsleri rekor kırdı! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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İETT otobüsleri rekor kırdı! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

Son dakika haberleri... İstanbullunun kar çilesi sadece bireysel araçlarda değil, İETT otobüslerinde de yaşandı. Son 22 saatte 69 İETT otobüsü yolda kaldı. Trafiğin sıkışmasındaki en büyük etkenlerden olan İETT otobüslerini, vatandaş itmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

İstanbullu dün kar yağışıyla birlikte trafik çilesi çekti. Yüz binlerce İstanbullu mesai bitiminde evlerine gitmek için saatlerce yolda mahsur kaldı.

İstanbul'un trafiğini kilitleyen en büyük etkenlerden biri ise yolda kalan İETT otobüsleri oldu.

22 SAATTE 69 OTOBÜS YOLDA KALDI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.

Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.

İşte Özdemir'in paylaştığı liste ve yolda kalan İETT otobüslerinden bazıları:

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