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20 yıllık suikastın karakutusu! Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır ifadesinde ne anlattı? Abdurrahman Şimşek A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 11:27
Son dakika haberi... 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülen Necip Hablemitoğlu, FETÖ'yü "casusluk" ekseninde inceleyen ilk isimdi. FETÖ'nün polis ve yargıdaki etkisinin kırıldığı 2015'te dosya raftan inince eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır ismine ulaşıldı. Suikastın kilit ismi Bozkır'ın anlatacakları çok önemli. Yeni isimlere de ulaşılabilir. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın itiraflarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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