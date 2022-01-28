CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan PKK kanalında terörist başı güzellemesi: Öcalan’ın hakları ihlal ediliyor

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Kürtlere hiçbir dönemde verilmeyen hakları iade eden AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını skandal sözle iddia etti.