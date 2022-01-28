CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK kanalında terörist başı güzellemesi: Öcalan'ın hakları ihlal ediliyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği CHP’den Türkiye’nin haklarını hiçe sayan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı adı altında HDP ile iş tutan CHP, terörist mecralarda demeç vermekten kaçınmıyor. Bunun son örneğini ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gerçekleştirdi. Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılarak skandal açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, PKK-KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e sahip çıktı ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yaptı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola faaliyetlerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e haddini aşan ve büyük tepki toplayan açıklamalarda bulundu.
Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Kürtlere hiçbir dönemde verilmeyen hakları iade eden AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını skandal sözle iddia etti.
(CHP'li Özgür Özel de Medya Haber'e açıklama yapmıştı)
TANRIKULU PKK DERNEĞİ DİYADER'E SAHİP ÇIKTI
"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen CHP'li vekil Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e arka çıktı.
DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." ifadelerini kullandı.
"ÖCALAN'IN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"
Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.
DİYARBAKIR'DAN "AMED" DİYE BAHSEDİLDİ
Öte yandan programda Diyarbakır'dan bahsedilirken sunucunun 'Amed' dediği görüldü.
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