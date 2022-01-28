İstanbulluları kar eziyetinden Marmaray kurtardı! 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı

"1 Ocak-26 Ocak 2022 tarihlerinde toplam 10 milyon 221 yolcuyu ulaştıran Marmaray'da günlük yolcu sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, kar yağışının yoğun olduğu 23 ile 26 Ocak tarihleri arasındaki 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti. İstanbullu, ulaşım ihtiyacını yolların hep açık olduğu Marmaray ile sağladı."