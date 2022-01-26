AK Parti döneminde İstanbul’da karla mücadele nasıl yapıldı? Seferber olan ekipler halkın mağduriyetini işte böyle önledi

"7 bin 83 personel, 1357 araç 7/24 esasına göre görevlendirildi. İlave olarak köy içi yollarda kullanılmak üzere 147 kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör, 6 kar kaplanı, 53 çekici vinç vazifelendirildi, metrobüs güzergahına özel 33 kışla mücadele aracı konuşlandırıldı. Köprü giriş çıkışları başta olmak üzere 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile yakından takip edilip buzlanma tespit edildiğinde derhal ekipler yönlendirildi. Kritik nokta ve kavşaklara vatandaşların kullanımı için toplam 10 bin ton tuz torbası bırakıldı. 2017 yılında karla mücadele için 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullanıldı. Aziz İstanbulluların benzer mağduriyetler yaşamaması için bu anlattıklarımızın örnek olmasını diliyor, İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."

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