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Kar yağdı CHP'li belediyeler çalışmadı! İstanbul çöplüğe döndü: Vatandaş isyan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Kar yağdı CHP’li belediyeler çalışmadı! İstanbul çöplüğe döndü: Vatandaş isyan etti

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi bir yana CHP'li belediyeler de bu sıkıntıya tuz biber ekiyor. İstanbul'da Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki bazı bölgelerde günlerdir toplanmayan çöpler yığın oluşturdu, vatandaşlar isyan etti. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.

İstanbul'da kar afetinin üzerinden dört gün geçti. Ana arterlerin, caddelerin ve ara sokakların büyük bir kısmı ulaşıma açılırken Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece İlçelerinin bazı mahallelerinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Günlerdir toplanmayan çöpler konteynerlerden, yollara taşarak yığın haline geldi. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.

"ÇÖPLERİ TOPLAMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Küçükçekmece'deki bir çöp yığınından rahatsız olan bir vatandaş tepkisini şu ifadelerle dile getirdi, "İstanbullu şimdi de çöp dağlarıyla boğuşuyor. Fırın araçları, market araçları harıl harıl çalışıyor. Araçlarına zincir takıp hizmetlerini aksatmıyorlar. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin araçlarına takacak zincirleri yok demek. Çöpleri toplamayı düşünüyor musunuz?"

"BU MU SİZİN HİZMET ANLAYIŞINIZ?"

Büyükçekmece'de bir başka vatandaş ise belediyeye, "Sokaktaki kar hala diz boyu, çöpler desen günlerdir toplanmıyor, yol desen köstebek yuvası gibi. Büyükçekmece Belediyesi amacınız nedir? Bu mu sizin hizmet anlayışınız?" cümleleri ile isyan etti.

"ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETECEKLER DEMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri'nin sosyal medya hesaplarını etiketleyen bir başka vatandaş ise, "Çöpten enerji üretecekler demeyi çok isterdim ama o da kapasite meselesi değil mi?" dedi.

Vatandaşlar Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Belediyeleri'nin sosyal medya hesaplarına yoğun şekilde tepkilerini belirtirken, çöp sorununun en yakın zamanda çözülmesini istiyor.

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