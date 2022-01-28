Kar yağdı CHP’li belediyeler çalışmadı! İstanbul çöplüğe döndü: Vatandaş isyan etti

İstanbul'da kar afetinin üzerinden dört gün geçti. Ana arterlerin, caddelerin ve ara sokakların büyük bir kısmı ulaşıma açılırken Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece İlçelerinin bazı mahallelerinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Günlerdir toplanmayan çöpler konteynerlerden, yollara taşarak yığın haline geldi. Kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dayanamayan vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan paylaştıkları cümleler ve fotoğraflarla dile getirdi.