Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 yılın Ocak-Haziran dönemi bedelli askerlik miktarı açıklandı. Memur maaş katsayısına göre değişkenlik gösteren bedelli askerlik ücretinin yeni miktarı merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ödeyecek? İşte cevaplar..

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz-Aralık döneminde 43.151 lira olan bedelli askerlik ücreti, 2022 Ocak-Haziran döneminde 55.500 TL olarak belirlendi.

BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.