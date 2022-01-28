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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Bağdat Havalimanı saldırısına kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğinden Bağdat Havalimanı saldırısına kınama

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısını kınadı.

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