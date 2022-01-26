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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

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