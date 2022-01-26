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İBB'nin yönetim beceriksizliği hafızalara kazındı! Belediye araçları tek tek döküldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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İBB’nin yönetim beceriksizliği hafızalara kazındı! Belediye araçları tek tek döküldü

Megakent İstanbul, 2 gün yağan karın ardından halen daha kendine gelemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait karla mücadele aracı kayarak İETT araçlarına çarptı. Öte yandan kara saplanıp kalan İETT otobüsü 36 saattir kaderine terk edildi. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen yeterli hazırlıkları yapamadığı için İstanbul'da büyük bir kaosun yaşanmasına neden olan İBB'nin yönetim zaafiyeti adeta hafızalara kazındı.

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