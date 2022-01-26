Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İBB'nin sebebiyet verdiği İstanbul'daki kar çilesiyle ilgili, ''Basiretsizliktir'' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, olası Rusya-Ukrayna savaşı, KDV indirim talebi ve birçok konuda önemli ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan, 2022 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili flaş gelişmeyi de ilk kez duyurdu.
Başkan Erdoğan, gazeteciler Hasan Basri Yalçın, Nazlı Çelik, Seda Öğretir ve Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
İSTANBUL'DAKİ KAR ÇİLESİ
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Kuraklıkların ülkemizde ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği, birçok yerlerde bitki, meyve, sebzede sıkıntılar yaşadığımız dönemleri geride bıraktık. Kar yağışı gelince de farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Karın sebep olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde.
"İSTANBUL'A YAKIŞMAYACAK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"
Bu son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşursa bunların sorumlusu, sorumluları vardı. İstanbul'da gereken yol tuzlama ve yol açma sorunlarından kaynaklandığını ilçe belediyelerimizden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız.
"BEN GECE 3'E KADAR İŞİ TAKİP ETTİM"
Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul'a gönderdim. Ne yazık ki daha önceki uygulamaları devam ettiremeyen bir yönetim mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yol hatlarında gerekli önlemleri aldılar. Çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleşiyor. Ben mesela gece 3'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarımla irtibatta oldum.
"ŞEHİRLERİNE HİZMET ETMEK İÇİN GAYRETLERİ OLMAYANLAR ENGELLENİYORUZ DİYOR"
Ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp cumhurbaşkanlığından veya plan bütçe başkanlığından talepte bulunur. Talebin incelemeleri yapılır ve gereken karar alınır. Bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek için gayretleri olmayanlar engelleniyoruz diyor.
"BÜTÇEDEN AKTARILAN PAYLAR 2019'DAN BU YANA 2 KAT ARTIRILMIŞTIR"
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine gelen bütçeden aktarılan paylar 2019'dan bu yana 2 kat artırılmıştır. AK Parti, MHP ve diğer partilerin belediyelerine yapılan artış aynı orandadır.
"DOĞRU BÜTÇE YAPARSANIZ HER İŞİNİZİ YÜRÜTÜRSÜNÜZ"
Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Biz tüm belediyelerimle beraber AKOM'da karargahımızı kurar, o karargahtan İstanbul'u takip ederdik. Siz doğru bütçe yaparsanız her işinizi yürütürsünüz.
"SADECE NİYETLE DIŞ BORÇLANMAYA ÇIKARSANIZ CHP'Lİ DE OLSA AK PARTİLİ DE OLSA SONUÇ ALAMAZSINIZ"
İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul'da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir. Siz avam proje ile ortada gerçek bir hazırlık olmadan sadece niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız sonuç alamazsınız. CHP'li de olsa AK Partili de olsa alamazsınız. Buradaki mesele parti meselesi değil kanun meselesi. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi yanlış tercihleriyle belediyeyi borç batağına sokmuştur. Bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir gayrettir.
Biz Marmaray'ı yaparken önümüze CHP zihniyeti çıktı. Biz 3-4 yıl önce bitirecekken, CHP zihniyeti nedeniyle gecikmeyle bitirdik. Kar, fırtına var. Biz Marmaray'ı ücretsiz yapacağız dedik ve Marmaray yolcularını ücretsiz taşıdı.
"2022 İÇİN ÖNGÖRÜLEN BORÇLANMALARLA BU RAKAM 73 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK"
Kanuna göre Büyükşehir Belediyeleri bütçe gelirlerinin bir buçuk katı kadar borçlanabilir. Bu yeni değil, 2005'ten beri var. İBB'nin Mart 2019'daki borç tutarı 28,5 milyar liraydı. Bunun 6 milyarı kendi kurumları arasındaki borç alacak ilişkisinden, bilanço borcundan oluşuyordu. 2022 için öngörülen borçlanmalarla bu rakam 73 milyar liranın üzerine çıkacak.
"BİZİM İRAN'A BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz söz konusu değil, bu iddialar yalandır. Cumhurbaşkanı İbrahim Bey'le yaptığım görüşmede kendisine sordum. Onlar bir arızadan ötürü bu işi erteleme durumumuz olacak dediler. Şu anda İran'da da kış şartları çok sert ve bu nedenle sıkıntıları olduğunu bana ifade ettiler. 10 gün burada esneme yaparsak bu süreci atlatırız dedi sayın cumhurbaşkanı. 10-15 gün içerisinde tekrar doğalgaz akışı devam edecek. Tedbirlerimiz var. Tuz gölünün altında depolama çalışmamız var. Kış ortasında biz vatandaşımızı korumak durumundayız. Sanayide filan biraz kontrollü gitmek durumundayız. Bakanlıklarımız müşterek bir çalışma ile bunu koordine ediyorlar.
Salgın koşulları nedeniyle alınmış bir tedbir. Dünyada ham madde fiyatlarındaki artışlar sonucu enerji fiyatlarında büyük artışlar meydana geldi. Kömürde 5, doğalgazda 10 kat artışlar söz konusu. 2021 yılında vatandaşlarımızın elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgaz faturalarında ise yüzde 75 oranında devletimiz sübvanse etmiştir. 2022 yılında da devam edecektir.
Aylık 150 kilovatsaat miktarı, günlük 5 kilovaatsaatten hareketle oluşuyor. Kademeli tarifenin amacı elektiriğin verimli kullanılmasını teşvik etmek. Uygulama yeni başladı, önümüzdeki günlerde takip edilecek.
Uyguladığımız akılcı politikalarla kamu maliyesinde ve bankacılık sektöründe ciddi kazanımlar elde ettik. Faiz oranlarında tarihi düşük oranlarını yakalamayı başardık. Son 20 yılda alt yapı yatırımları konusunda önemli mesafeler kat ettik. Ülkemizde iş yapma ortamının geliştirilmesi için devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bütün bunlar yeni modelimizin uygulanmasına yönelik uygun zemini hazırladı. Nihai amacımız olan dengeli ve sürdürülebilir büyümeye kesinlikle ulaşacağız. Sürdürebilir büyüme makro dengelerin korunduğu büyümeye işaret ediyor.
ÖZEL BANKALARA TEPKİ
Özel bankalar kredide yüksek faizle sömürü çarkını devam ettiriyor. Kamu bankaları bu konuda hassas. Vatandaşını yüksek faizle sömürme gayreti içine giremez. Bundan rahatsız olacak özel bankalar biliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Tüketim ekonomisine destek vereceksek sömürü yoluyla değil. Siz böyle yaparsanız gideceği yer neresi, uygun krediyi veren kamu bankalarıdır. Faizden medet umulmasını doğru bulmuyoruz.
Muhalefetin bizim hangi yaptığımıza doğru dediği baki. Sağlık sisteminde Şehir Hastanelerini yaptık doğru mu dediler.
KUR KORUMALI TL MEVDUATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Muhalefetin bizim hangi yaptığımıza doğru dediği baki. Sağlık sisteminde Şehir Hastanelerini yaptık doğru mu dediler. Hiçbir zaman kalkıp da güzelliklere hayırlı olsun demeyecekler. 20 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz daha önce bunu denemiştik. Neyi denemiştiniz? 20 yıldır bu işi yapan biziz, neticelerini aldık şimdi bunu uygulamaya koyduk. 25 Ocak 2022 tarihi itibariyle kur korumalı TL mevduat hesaplarında toplam büyüklük 203 milyar lirayı aşmış durumda.
KDV İNDİRİM TALEPLERİ
Ekonomi programımızla özellik KDV'de etkinliği, adaleti sağlamak yönünde çalışmalar yapma kararı almıştır. KDV konusunda da Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. Gelen talep ve değerlendirmeler etraflıca analiz edilip atılması gereken adımlar varsa adımları gerçekleştireceğiz.
OLASI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Biz krizin çözülmesi için gerekli adımları atıyoruz. Bölgede huzur ve istikrar istiyoruz. Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti. Daha fazla savaş ve acı istemiyoruz. Meselenin diyalogla halledilmesini, güç kullanılmasından kaçınılmasını Türkiye olarak gerekli görüyoruz. NATO'nun kurmuş olduğu devreler var. Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. İki ülke liderlerini misafir edip barışın yolunu açabiliriz. Umarım gerginlik böyle bir noktaya ulaşmaz. Sayın Putin'i ülkemize davet ettik. İkili bir görüşme yapmak için bazı adımları atalım istiyoruz.
Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı gerçekleştirdiğimiz harekatlar, PKK/YPG terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde mesnetsiz dezenformasyonlar oldu.
SEZEN AKSU'NUN TEPKİ ÇEKEN ŞARKISI
Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli ismidir eyvallah. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. "Dilini koparma" ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarımızı hedef alanlar için söylenmiştir.
Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Kaldı ki burada sadece Hz. Adem ile Havva validemiz değil, aynı zamanda Meryem validemize de hakaret var. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Özgürlük kutsallara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir.
SEDEF KABAŞ'IN TUTUKLANMASI
Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Biz cumhurbaşkanlığı makamının ve millet iradesinin izzetini korumakta yükümlüyüz. Bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz. Hukuk neyi gerektiriyorsa gereği yapılacaktır. Bunun ifade özgürlüğü ile alakası yoktur. Siyasette eleştiri olur ama bu temiz bir dille olmalı. CHP'nin cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılmasını istemesi de tam bir garabettir. Bu makamların şerefini, saygınlığını bu aziz milletle birlikte koruyacağız. Hemen hemen devlet başkanlarına hakaret etmek suçtur. Bu ülkenin seçilmiş iradesine de istediğiniz gibi hakaret etme lüksünüz olamaz. Kabul etseler de etmeseler de Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanıdır.
''ÖCALAN'I BIRAKACAK TEK BİR İKTİDAR OLUR''
Öcalan'ın, Demirtaş'ın oradan vermiş olacağı mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakının iktidara gelmesiyle olur. FETÖ'cüleri serbest bırakacağız diyenler yine bunlar değil mi? Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.
NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI
Necip Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de bunu konuştuk.
"ÜLKEMİZ ADALETİNE HESAP VERİYOR"
Bu kişi Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak şu anda ülkemiz yarıgısna hesap veriyor. İstihbarat teşikilatımızın buradaki yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyologlarla birlikte bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen bir kişi. Bu olayın zanlısının yakalanıp ülkemize getirilemsi geçmişteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılma konusundaki kararlığımızın bir isbatıdır. Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerin her zaman oyunlarını bozduk. Güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız.
İŞÇİYE EK ZAM
En düşük emekli aylığını 2500 liraya kadar çıkardık. Burada bir müjde de sizin de sormanız üzerine söylüyorum. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır.
F-35 KONUSU
Dünya siyasetinde liderler düşman üretmek için yoktur, dost kazanmak için vardır. Dost kazanmada ne kadar başarılı olursanız, ülkeniz de o kadar güçlü olur. ABD'den bir başkan olarak Türkiye'ye ilk gelen Obama olmuştur. Onunla yürüttüğümü diyalog ondan sonraki süreçte Trump ile yine aynı şekilde devam etti. O da iyi bir süreçti. Benim Biden ile olan münasebetlerim Obama dönemine dayanıyor. O zamanlar da diyaloğumuzun olduğu bir dönem. Benim beklentilerim çok daha farklıydı. Son Roma görüşmemizden sonra bu konuda yeni gelişmelerin olacağına inanıyorum. Özellikle F-35 konusunda ABD'li yetkililerle Milli Savunma Bakanlığımızın görüşmeleri olumlu ilerliyor.
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