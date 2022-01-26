Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

OLASI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Biz krizin çözülmesi için gerekli adımları atıyoruz. Bölgede huzur ve istikrar istiyoruz. Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti. Daha fazla savaş ve acı istemiyoruz. Meselenin diyalogla halledilmesini, güç kullanılmasından kaçınılmasını Türkiye olarak gerekli görüyoruz. NATO'nun kurmuş olduğu devreler var. Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. İki ülke liderlerini misafir edip barışın yolunu açabiliriz. Umarım gerginlik böyle bir noktaya ulaşmaz. Sayın Putin'i ülkemize davet ettik. İkili bir görüşme yapmak için bazı adımları atalım istiyoruz.

Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı gerçekleştirdiğimiz harekatlar, PKK/YPG terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde mesnetsiz dezenformasyonlar oldu.

SEZEN AKSU'NUN TEPKİ ÇEKEN ŞARKISI

Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli ismidir eyvallah. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. "Dilini koparma" ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarımızı hedef alanlar için söylenmiştir.

Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Kaldı ki burada sadece Hz. Adem ile Havva validemiz değil, aynı zamanda Meryem validemize de hakaret var. İnsanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Özgürlük kutsallara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir.

SEDEF KABAŞ'IN TUTUKLANMASI

Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Biz cumhurbaşkanlığı makamının ve millet iradesinin izzetini korumakta yükümlüyüz. Bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz. Hukuk neyi gerektiriyorsa gereği yapılacaktır. Bunun ifade özgürlüğü ile alakası yoktur. Siyasette eleştiri olur ama bu temiz bir dille olmalı. CHP'nin cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılmasını istemesi de tam bir garabettir. Bu makamların şerefini, saygınlığını bu aziz milletle birlikte koruyacağız. Hemen hemen devlet başkanlarına hakaret etmek suçtur. Bu ülkenin seçilmiş iradesine de istediğiniz gibi hakaret etme lüksünüz olamaz. Kabul etseler de etmeseler de Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanıdır.

''ÖCALAN'I BIRAKACAK TEK BİR İKTİDAR OLUR''

Öcalan'ın, Demirtaş'ın oradan vermiş olacağı mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakının iktidara gelmesiyle olur. FETÖ'cüleri serbest bırakacağız diyenler yine bunlar değil mi? Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI

Necip Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de bunu konuştuk.