Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayıları açıklandı | 26 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE YAŞLILARA UYARI

Bakan Koca açıklamasında "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.