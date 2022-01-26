Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayıları açıklandı | 26 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 26 Ocak Çarşamba günü kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu...
26 Ocak tarihine ilişkin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE YAŞLILARA UYARI
Bakan Koca açıklamasında "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLOLAR
25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 800-1.000 TL hesaplara yatıyor! 14 günlük maaş farkı ne zaman verilecek? ? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları...
- 3600 ek gösterge son durum: 2022'de 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşları ne kadar olacak?
- Cemre ne zaman düşüyor? 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?