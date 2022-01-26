26 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayıları açıklandı | 26 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayıları açıklandı | 26 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 26 Ocak Çarşamba günü kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu...

26 Ocak tarihine ilişkin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE YAŞLILARA UYARI

Bakan Koca açıklamasında "KRONİK HASTALARIN, YAŞLILARIN Covid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLOLAR

25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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