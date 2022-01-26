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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ''geçinemiyoruz'' tiyatrosu! Diyalog kurduğu kadının evi ve apartı varmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın ’’geçinemiyoruz’’ tiyatrosu! Diyalog kurduğu kadının evi ve apartı varmış

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a ''geçinemiyoruz'' diyen kadının evi ve Marmaris'te orman içinde apartının olduğu kendi sözleriyle ortaya çıktı. Oysa aynı şahıs Babacan'a, ''Geçinemiyoruz. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştik." demişti. İşte detaylar...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın gittiği bir pazar ziyaretinde kurduğu ''geçinemiyoruz'' tiyatrosu ortaya çıktı.

Babacan, pazar ziyareti yaparak insanlarla sohbet etti.

Bu sırada bir kadın yanına yaklaşarak "Geçinemiyoruz. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştik" dedi.

Babacan'ın tiyatrosu çok geçmeden ortaya çıktı.

EVİ VE MARMARİS'TE APARTI VARMIŞ
Babacana geçinemiyoruz diyen kadının Müge Anlı'nın programına katılarak evinin olduğu ve Marmaris'te orman içinde apartının olduğunu söylediği anlaşıldı.

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