DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ''geçinemiyoruz'' tiyatrosu! Diyalog kurduğu kadının evi ve apartı varmış
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a ''geçinemiyoruz'' diyen kadının evi ve Marmaris'te orman içinde apartının olduğu kendi sözleriyle ortaya çıktı. Oysa aynı şahıs Babacan'a, ''Geçinemiyoruz. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştik." demişti. İşte detaylar...
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın gittiği bir pazar ziyaretinde kurduğu ''geçinemiyoruz'' tiyatrosu ortaya çıktı.
Babacan, pazar ziyareti yaparak insanlarla sohbet etti.
Bu sırada bir kadın yanına yaklaşarak "Geçinemiyoruz. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştik" dedi.
Babacan'ın tiyatrosu çok geçmeden ortaya çıktı.
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