İstanbul’da yoğun kar! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu İstanbul’a geliyor! İstanbul’da dakika dakika gelişmeler...

İSTANBUL DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADI

01.25 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada İstanbul'un böyle bir şey yaşamadığını söyledi. İBB'nin hafızasının sıfırlandığını söyleyen Çağırıcı çalışanların tecrübesiz olduğunu söyledi.