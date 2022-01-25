İstanbul'da yoğun kar! İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geliyor! İstanbul'da dakika dakika gelişmeler...
İstanbul'u etkisi alan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda vatandaş yolda kalırken, trafik de durma noktasına geldi. Başkan Erdoğan İstanbul'da yaşananlar sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'e İstanbul'a gitmeleri talimatı verdi. İşte İstanbul'da yaşanan krizde dakika dakika gelişmeler...
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda bölgede ulaşım durdu ve yüzlerce vatandaş yollarda kaldı. İşte İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...
01.45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "494 kişi tahliye edildi. 157 kişi otellere yerleştirildi." dedi.
01.42 İHH ekipleri camilere sığınan vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.
İSTANBUL ADETA TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE
01.40 Gaziosmanpaşa Belediye Başaknı Hasan Tahsin Usta yaptığı açıklamada "İBB'nin bu organizasyonluğunu halk sorgulamalı. İstanbul adeta terk edilmiş zafiyette." ifadelerini kullandı.
UÇUŞLARA KAR ENGELİ
01.32 İstanbul Havalimanı'nda, iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.
İSTANBUL DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADI
01.25 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada İstanbul'un böyle bir şey yaşamadığını söyledi. İBB'nin hafızasının sıfırlandığını söyleyen Çağırıcı çalışanların tecrübesiz olduğunu söyledi.
"İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"
01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı.
DERNEKLER YURTLARINI AÇTI
01.16 TUGVA, ÖNDER, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakıfları yurtlarını yolda mahsur kalanlar için ücretsiz açtıklarını duyurdu.
TUGVA İletişim Bilgileri:
0553 859 01 64 - Üsküdar 0553 859 10 28 - Florya
BELEDİYE TESİSLERİ AÇILDI
01.09 Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını da ifade etti.
"İŞ MAKİNELERİYLE GİDER ALIRIZ"
01.04 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber'de yaptığı açıklamada yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Öztekin açıklamasında "Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız." ifadelerini kullandı.
Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.
ÇAY VE ÇORBA İKRAMI
00.59 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız 'nizin ikramı olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
00.57 İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4.603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
00.53 Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a gidiyor
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